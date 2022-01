Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Pkw Brand am Donnerstagmorgen

Sprockhövel (ots)

Gegen 01:20 Uhr wurde die Polizei auf einen Pkw Brand am Landringhauser Weg aufmerksam gemacht. Das Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz abseits anderer Gebäude und Fahrzeuge abgestellt. Bei Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Der Halter des Seat Leons meldete sich kurz nach dem Einsatz bei der Polizei und gab an, dass sein Fahrzeug verschwunden sei. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand ist eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an.

