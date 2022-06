Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Radfahrerin übersehen

Beim Rückwärtsfahren mit ihrem PKW übersah eine Frau am Donnerstagmorgen einen Fahrradfahrer. Die 72-Jährige wollte aus einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße ausparken und übersah dabei offensichtlich einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 79 Jahre alte Radler stürzte und wurde leicht verletzt. Er kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Buchen-Rinschheim: Kunstwerk beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 14. Mai 2022, und diesen Mittwoch das Kunstwerk "Pilger" an der Kapelle "Jungfrau der Armen" im Hettinger Weg. Die Metalskulptur wurde offensichtlich durch Tritte und kraftvolles Verbiegen total verformt sowie Stäbe aus Rund- und Flachstahl abgeknickt und teilweise aus der Bodenbefestigung gerissen. Zeugen, die Hinweise auf die Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Aglasterhausen: Unfall im Einmündungsbereich

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro entstand, kam es am Mittwochmittag bei Aglasterhausen. Der 56-jährige Fahrer eines LKW war gegen 13.45 Uhr auf der B 292 von Mosbach in Fahrtrichtung Sinsheim unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung "Industriegebiet im oberen Tal" fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Peugeot als Linksabbiegerin auf die B 292 in Fahrtrichtung Sinsheim ein, obwohl der heranfahrende LKW nur wenige Meter vom Einmündungsbereich entfernt war. Der auf der Vorfahrtsstraße fahrende 56-Jährige bremste zwar noch ab und lenkte seinen LKW an den rechten Fahrbahnrand, konnte jedoch nicht verhindern, dass die beiden Fahrzeuge kollidierten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Buchen-Hainstadt: Beim Ausparken PKW beschädigt

Einfach abgehauen ist ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, nachdem er einen Unfall in Hainstadt verursacht hatte. Vermutlich beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Hornbacher Straße blieb die Person an einem geparkten Opel hängen. Anstatt sich um den dadurch entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro zu kümmern machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Zeugen zu Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag nach Zeugen. Gegen 16.45 Uhr waren mehrere PKW auf der Landesstraße 527 zwischen Mosbach und Bergfeld unterwegs. Die 36-jährige Lenkerin eines Seats wollte den vor ihr fahrenden PKW überholten und scherte aus. Zeitgleich wollte der 18-jährige Fahrer eines BMW den Seat und den PKW davor überholen und übersah dabei offenbar den bereits überholenden Seat. Daraufhin kam der BMW von der Fahrbahn ab und fuhr ein Straßenschild und einen Leitpfosten um. Um den genauen Unfallverlauf nachzuvollziehen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mudau: Frontscheibe eingeschlagen

Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, einen in der Mudauer Straße "Am Tauenberg" abgestellten Bagger. Die Täter schlugen die Frontscheibe ein und richteten somit Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro an. Zeugen, die Hinweise auf die Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell