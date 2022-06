Heiden (ots) - In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte in Heiden. Die Täter verschafften sich Zugang in den Garten. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude am Kreuzweg ein. Zu dem Geschehen kam es zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 08.30 Uhr. Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit unklar. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter: Tel. (02861) 9000. (db) Kontakt für ...

