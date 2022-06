Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geldautomat mit Detonation zerstört

Borken (ots)

Gesprengt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken einen Geldautomaten. Zu der Detonation des freistehenden Geräts kam es gegen 04.00 Uhr auf einem Parkplatz eines Nahversorgungszentrums an der Nina-Winkel-Straße nahe der Weseler Straße. Die Explosion zerstörte den Automaten vollständig. Angaben zu einer möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit einem roten Pkw, vermutlich einem Audi. Sie fuhren mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort über die Bundesstraße 67 in Richtung Bocholt. Die Ermittlungen dauern an. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell