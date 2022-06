POL-BOR: Heek-Nienborg - Opel Adam angefahren

Ahaus (ots) - Einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Wagen hat ein 23 Jahre alter Markeloer (NL) zu spät bemerkt. Er fuhr auf das Auto der 24-Jährigen aus Haaksbergen auf. Diese verletzte sich dabei leicht. Zu dem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 16.20 Uhr auf der Gronauer Straße in Ahaus-Alstätte. Beide waren in Richtung Enscheder Straße unterwegs. Der Rettungsdienst brachte die Haaksbergenerin in ein ...

