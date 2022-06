Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Renault in Rhede angefahren

Rhede (ots)

Einen Schaden an einem weißen Renault angerichtet hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Rhede. Der Megane Scenic stand zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, auf einem Parkstreifen an der Tünter Heide, als er angefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

