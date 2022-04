POL-PDWIL: Berauscht unterwegs

Bitburg (ots) - Ein Mitarbeiter eines Geschäfts im Karenweg in Bitburg wurde am Montag, 11.04.2022, gegen 17.50 Uhr, durch eine Frau so abgelenkt, dass sie Bargeld in dreistelliger Höhe aus der Kasse entwenden konnte. Die Täterin wollte ein Kleinteil mit einem 100 Euro Schein bezahlen, zeigte sich bei der Herausgabe mit der Stückelung nicht zufrieden und lenkte den Mitarbeiter so geschickt ab, dass sie mehrmals in die Kasse greifen konnte, dabei das bereits ...

mehr