POL-KLE: Einbruch in Wohnhaus

Kleve (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 10.03.22 abends bis Freitag, 11.03.22 mittags machten sich bisher unbekannte Einbrecher an einer Haustür an der Emmericher Straße in Kleve zu schaffen. Die Tür hielt jedoch stand und es blieb beim missglückten Versuch. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter der 02821 / 5040 entgegen. Rückfragen bitte ...

