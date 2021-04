Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher stehlen Fernseher

Osnabrück (ots)

In einem Mehrfamilienhaus am Leggeweg brachen Unbekannte am Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung ein. Der oder die Täter beschädigten zwischen 08.45 und 21 Uhr zunächst ein Gartentor, hebelten anschließend die Terrassentür auf und stahlen aus der Wohnung einen Fernseher. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe schließlich in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

