Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand von Grüngut

Gerolstein (ots)

Am 12.04.2022 gegen 02:13 Uhr kam es im Stadtgebiet von Gerolstein im Bereich der Straße "Am Rasbach" zu einem Brand von Grüngut an einem dafür vorgesehenen Sammelplatz.

Der Brand konnte frühzeitig entdeckt und durch Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass keinerlei Schaden entstand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, dürften ersten Erkenntnissen aber auf eine unachtsam weggeworfene Zigarette oder das Entsorgen von noch warmer Grillasche zurückzuführen sein.

Hinweise hierzu dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell