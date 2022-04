POL-PDWIL: gemeinschädliche Sachbeschädigung im Bereich des Dauner Forums

Bitburg (ots) - In der Zeit vom Samstag, 09.04.2022, 20.00 Uhr bis Sonntag, 10.04.2022, 02.00 Uhr, wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Petersstraße in Bitburg eingebrochen. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben die Haustüre geöffnet und aus dem Keller zwei Bohrmaschinen entwendet. Auch an der Heizung wurde manipuliert, da aufgrund der ausgefallenen Heizung der Einbruch schon in der Nacht bemerkt wurde. Hinweise an ...

mehr