Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Start in die Campingsaison - kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagengespanne am kommenden Wochenende

Bad Segeberg (ots)

Wir möchten noch einmal auf die kostenlosen Wiegeaktionen am kommenden Wochenende erinnern.

Am 26. März 2022 können Interessierte mit Ihnen Wohnmobilen und Wohnwagengespannen auf dem Gelände des Polizeiautobahnreviers Ratzeburg, an der Anschlussstelle Talkau in Elmenhorst vorbeischauen. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr führen die Beamten kostenlose Wägungen durch und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Auch in Elmshorn, Wittenberger Straße 12, beim dortigen Polizeiautobahnrevier besteht am 27. März 2022, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr die Möglichkeit die Camper-Fahrzeuge wiegen zu lassen und mit den Beamten ins Gespräch zu kommen.

So gelingt der Start in den Urlaub, ohne böse sowie teure Überraschungen zu erleben.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig!

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell