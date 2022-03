Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden - Einbruch in Schmalfelder Straße

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 22.03.2022, ist es in der Schmalfelder Straße in Lentföhrden im Bereich "An der Bahn" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 10:30 und 17:00 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld und Schmuck.

Ein Zeuge hatte am Tattag ein Pärchen beobachtet, dass ohne bislang bekannten Anlass ein Nachbargrundstück betreten haben soll.

Die Personen waren zwischen 20 und 35 Jahre alt und schlank. Die Frau trug weiße Turnschuhe, eine helle Hose, einen beigefarbenen Mantel mit auffälligem Fellkragen und hatte eine schwarze Handtasche bei sich. Der Mann trug schwarze Schuhe, eine hellgraue Jeans und eine hellbraune Jacke mit dunkelblauer Kapuze.

Auf der Fahrbahn stand ein dunkelblauer Opel Zafira, der durch die Personen genutzt worden sein soll.

Ob die beschriebenen Personen mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell