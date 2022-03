Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg

Elmshorn - Taschendiebe im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 22.03.2022, ist es sowohl in Pinneberg als auch in Elmshorn zu Diebstählen von Geldbörsen gekommen.

Im Elmshorner Ramskamp entwendeten Unbekannte gegen 10:00 Uhr die Geldbörse einer 74-Jährigen aus ihrem Einkaufsbeutel, den sie am Arm trug. Erst an der Kasse des Discounters bemerkte die Elmshornerin das Fehlen des Portmonees. Kurz zuvor war die Rentnerin im Markt von zwei Frauen angesprochen worden, die in einer ihr unbekannten Sprache auf sie einredeten und mit den Händen gestikulierten.

Die Frauen wurden als circa 20 bzw. 30 Jahre alt beschrieben und hatten schwarze Haare. Die Geldbörse wurde wenig später ohne Bargeld und EC-Karten im Laden aufgefunden.

Im Hans-Böckler-Hof bzw. in der Saarlandstraße in Pinneberg kam es zwischen 11:00 und 12:00 Uhr ebenfalls zum Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche. Nachdem eine 26-Jährige in einem Supermarkt in der Saarlandstraße eingekauft hatte, ging sie zu Fuß in die Straße Hans-Böckler-Hof und stellte hier das Fehlen des Portmonees fest.

Zwischen 13:15 und 13:30 Uhr stahlen Unbekannte die Geldbörse einer 35-Jährigen aus ihrem Rucksack, während sich die Pinnebergerin in einem Textilwarengeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße aufhielt. Wenig später beobachtete eine Zeugin, wie eine Frau vor der Rathauspassage Geld aus einem Portmonee nahm und die Geldbörse in einen Mülleimer warf. Es handelte sich um das entwendete Portmonee.

Die Täterin soll zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen sein, hatte hellbraunes bis dunkelblondes längeres Haar. Sie trug dunkle Oberbekleidung und soll ungefähr 1,60 Meter groß gewesen sein.

Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Neben dem finanziellen Schaden ist auch der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich.

Der Großteil der Diebstähle ereignet sich in Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren. Einen Schwerpunkt stellen die städtischen Bereiche dar.

Da es sich bei Taschendiebstählen in Supermärkten und Discountern um ein andauerndes Problem handelt, gibt die Polizei insbesondere älteren Mitmenschen folgenden Tipps:

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

- Bewahren Sie unter keinen Umständen die PIN gemeinsam mit der EC-Karte auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell