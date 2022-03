POL-SE: Bad Segeberg - Sachbeschädigungen an Pkw

Bad Segeberg (ots) - Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg suchen nach zwei Fällen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort nach Zeugen bzw. Verursachern. Bereits am Freitag, den 11.03.2022, ist in der Oeltingsallee auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 20a ein VW Up an der Heckstoßstange angefahren worden. Das Fahrzeug parkte zwischen 10:00 und 14:40 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Am Mittwochabend (16.03.2022) ...

mehr