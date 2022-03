POL-SE: Wedel - Polizei warnt wiederholt vor Taschendiebstählen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagabend, den 18.03.2022, ist es in Appen zu einer räuberischen Erpressung in einer Tankstelle gekommen. Im Rahmen der Fahndung vorfolgten Polizeibeamte einen flüchtigen Pkw und stoppten ihn in Holm. Zwei Heranwachsende wurden festgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Männer die Tankstelle in der Appener Hauptstraße ...

mehr