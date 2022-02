Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist mit Bierbauch zeigt sich unsittlich in Schenkendorfstraße: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am frühen Sonntagmorgen in der Schenkendorfstraße in Kassel entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Anwohner hatten den Vorfall beobachtet und diesen später bei der Polizei gemeldet. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die Anwohner den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) schilderten, hatten sie den entblößten Mann, der im Garten eines Mehrfamilienhauses hockte, gegen 5:50 Uhr beim Blick aus dem Fenster entdeckt. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

- 30 bis 47 Jahre alt, rundes Gesicht, Bierbauch, etwas Bart (aber kein Vollbart), trug eine dunkle Jacke und ein dunkles T-Shirt.

Die Ermittler des K 12 bitten Zeugen, die den Exhibitionisten im Bereich der Schenkendorfstraße beobachtet haben oder Hinweise auf den Mann geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

