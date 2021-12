Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnwagen gestohlen/ Fahrrad-Diebe/ Beim Einkaufen bestohlen

Iserlohn (ots)

Zwischen Montag, 11 Uhr, und Donnerstagnachmittag wurde an der Zollhausstraße ein Wohnwagen-Anhänger gestohlen. Bereits am Sonntag hatte der Nutzer einen Einbruch angezeigt und den Wagen dann notdürftig gesichert. In den folgenden Tagen wurde der Wagen vom Typ KABE Husvagnar AB/K2 komplett gestohlen. Er hat das amtliche Kennzeichen MK-OB 1803. Über einem kaputten Fenster hing ein blauer Müllsack.

Unbekannte haben zwischen dem 29. November und Donnerstagnachmittag ein angekettetes Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Treppenstraße gestohlen. Es handelt sich um ein grün, schwarz und weiß lackiertes Rad der Marke Bulls.

Ein 35-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend beim Einkaufen in einem Discounter am Schapker Weg bestohlen. Er hatte seine Geldbörse gegen 19.20 Uhr leichtsinnigerweise in den Einkaufswagen gelegt und ließ den Wagen beim Einkaufen kurze Zeit unbeaufsichtigt. Als er an der Kasse bezahlen wollte, war die Geldbörse weg. Er erstatte Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell