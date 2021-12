Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 82-Jährigem Geld aus der Börse gefischt

Menden (ots)

Ein 82-jähriger wurde am Donnerstag am Westwall bestohlen. Gegen 13.15 Uhr befand sich der Senior auf dem Gehweg, als ihn eine männliche Person in schlechtem Deutsch ansprach. Der Unbekannte bat, einen Euro zu wechseln. Als der 82-Jährige hilfsbereit sein Portemonnaie herausholte, hielt ihm der Mann ein Papier über die Geldbörse und griff hinein. Der Senior bemerkte dies zwar und forderte den Täter auf, die Finger aus seinem Portemonnaie zu nehmen. Doch der Täter hatte sein Ziel bereits erreicht und flüchtete mit mehreren Geldscheinen in Richtung Bahnhof. Der Unbekannte dürfte zwischen 40 und 45 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hat eine kräftige Statur und eine Stirnglatze und trug einen blauen Mantel sowie eine medizinische Maske unter dem Kinn. (cris)

