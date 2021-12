Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Eine 89-jährige Frau wurde am Donnerstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Knapper Straße bestohlen. Während sie gegen 10:30 Uhr ihre Einkäufe einpackte, trug sie ihre Geldbörse in der Außentasche ihrer Jacke. Etwas später bemerkte sie, dass das Portemonnaie verschwunden war. Sie kann sich an eine Begegnung erinnern, bei der ein Diebstahl erfolgt sein könnte: Sie wurde, während des Einpackens ihrer Einkäufe, von einer etwa 50-jährigen Frau mit hellen Haaren angesprochen. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben insbesondere in den heimischen Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Geldbörsen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (wib)

