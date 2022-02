Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einsatz wegen möglicher Drogenintoxikation: 27-Jährige verletzt Rettungssanitäter

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Am Samstagnachmittag rief ein Mann gegen 16 Uhr den Rettungsdienst zu einer Wohnung in der Ludwig-Massie-Straße in Kassel, weil er sich Sorgen wegen einer möglichen Drogenintoxikation bei einem dort wohnenden 23-jährigen Angehörigen und seiner Lebensgefährtin machte. Da sich das Paar bei Eintreffen der Rettungssanitäter äußerst aggressiv zeigte, wurde zur Unterstützung eine Streife des Polizeireviers Süd-West zu der Anschrift entsandt. Auch im Beisein der eingesetzten Polizisten beruhigten sich die beiden schreienden Bewohner, die offenbar erheblich unter Drogeneinfluss standen und dringend ärztliche Hilfe benötigten, nicht.

Als ihnen die Mitnahme in ein Krankenhaus eröffnet wurde, rastete die 27-Jährige aus und griff die Rettungskräfte sowie die Polizisten an. Sie biss die 32-jährige Sanitäterin in den Unterarm und trat ihr ins Gesicht. Auch der 36-jährige Sanitäter war durch Tritte in den Bauch verletzt worden und musste, wie seine verletzte Kollegin, in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide konnten ihren Dienst anschließend noch fortsetzen. Während sich die 27-jährige Frau mit aller Kraft zur Wehr setzte, griff auch ihr Lebensgefährte die Polizisten an. Er konnte unter erheblicher Gegenwehr festgenommen werden. Zudem berichten die Beamten, dass sich während des Einsatzes mehrere Bewohner im Treppenhaus des Mehrparteienhauses versammelten, die sich mit dem Paar solidarisierten und die Polizisten aufs Übelste beleidigten. Mithilfe weiterer Unterstützungskräfte wurde der 23-Jährige schließlich in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Die 27-Jährige wiesen die Beamten nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus aufgrund ihres psychischen Zustandes in ein psychiatrisches Krankenhaus ein. Beide müssen sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

