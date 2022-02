Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer öffnet Fahrertür und verursacht Unfall mit Frau und Kindern auf Lastenfahrrad: Radfahrerin leicht verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Am heutigen Donnerstagmorgen kam es im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines E-Lastenfahrrads leicht verletzt und anschließend vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ursache des Unfalls war nach ersten Ermittlungen der eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West offenbar das unachtsame Öffnen einer Fahrertür durch einen Autofahrer. Der 53-Jährige aus Witzenhausen hatte mit seinem Skoda gegen 7:45 Uhr in der Rammelsbergstraße, zwischen Schulstraße und Bachstraße, am rechten Straßenrand geparkt und die Tür geöffnet. Die auf der Rammelsbergstraße von hinten kommende Fahrerin des Lastenfahrrads, in dessen Korb angeschnallt ihre zwei und sieben Jahre alten Kinder saßen, stieß mit der sich öffnenden Tür zusammen und kam zu Fall. Dabei zog sich die 41-Jährige aus Kassel die Verletzungen zu. Ihre beiden Kinder blieben nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt. Der Pkw und das Pedelec waren bei dem Zusammenstoß beschädigt worden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Unfalls und wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

