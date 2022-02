Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Container an Anschlussstelle Kassel-Industriepark vom Lkw gekippt: 70.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

BAB 49/ Kassel:

Mit einem hohen Gesamtsachschaden von rund 70.000 Euro, aber ohne sichtbare Verletzungen bei den beteiligten Fahrern ging ein Unfall am heutigen Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Kassel-Industriepark aus. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Anschlussstelle zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 12 Uhr konnten alle Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Wie die eingesetzten Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte sich der Unfall gegen 8:20 Uhr ereignet. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Eschwege war auf der A 49 in Richtung Marburg unterwegs und an der Anschlussstelle von der Autobahn abgefahren. In der Kurve der Ausfahrt kippte der geladene Container nach links vom Lkw. Auch der Lkw kippte in der Folge auf die linke Seite. Zeitgleich kam dem Lkw ein Dacia entgegen, der auf die A 49 auffahren wollte. Der 27-jährige Fahrer des Wagens bemerkte den kippenden Container glücklicherweise noch rechtzeitig und wich geistesgegenwärtig mit seinem Pkw nach rechts in den Grünstreifen aus. Der Container krachte zwar in die linke Fahrzeugseite des Dacia, der Fahrer aus Kassel kam aber mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Auch der Lkw-Fahrer hatte sich augenscheinlich nicht verletzt, wurde aber vorsorglich von einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden an dem Lkw und dem mit Müll beladenen Container summiert sich auf 60.000 Euro. Mit ca. 10.000 Euro schlägt der Schaden an dem Dacia zu Buche. Nach Einschätzung der Autobahnpolizisten wäre der Container ohne Ausweichen des Autofahrers vermutlich auf dem Dach des Dacia gelandet und der Unfall somit deutlich schwerer ausgegangen. Die Ermittlungen, ob der Container auf dem Lkw möglicherweise nicht richtig gesichert war, dauern an.

