Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer erfasst Fußgänger an Ampel der B 7 in Vellmar: 47-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Am heutigen Mittwochnachmittag wurde ein Fußgänger beim Überqueren der Bundesstraße 7 an einer Ampel von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der 47 Jahre alte Mann aus Vellmar wurde mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte besteht für ihn glücklicherweise keine Lebensgefahr.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 13:10 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 55-Jähriger aus Hann. Münden mit seinem Mercedes aus der Triftstraße gekommen und bei Grün nach links auf die B 7 in Richtung Kassel eingebogen. Dort überquerte zur gleichen Zeit der 47-Jährige an der vermutlich ebenfalls grünen Fußgängerampel die Fahrbahn. Er war von der Straßenbahnhaltestelle in der Mitte der Fahrbahn gekommen und in Richtung Günterslohe unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste der Autofahrer den Fußgänger frontal mit seinem Pkw, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Am Pkw entstand bei dem Zusammenstoß offenbar nur geringer Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell