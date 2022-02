Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flüchtiger Autofahrer verliert BMW-Radkappe an Unfallstelle: Polizei bittet um Hinweise auf Verursacher

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat Anfang der Woche bei einer Unfallflucht im Schlangenweg in Kassel eine Radkappe an der Unfallstelle verloren. Der Unbekannte hatte zwischen Montagnachmittag, 17:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 7:40 Uhr, mit seinem Wagen einen in Fahrtrichtung Tischbeinstraße stehenden Volvo touchiert. An dem geparkten Auto war ein Schaden auf der vorderen linken Seite von ca. 2.000 Euro entstanden. Ohne sich jedoch um den Sachschaden zu kümmern, war der Verursacher von der Unfallstelle geflüchtet, wo nur die Radkappe zurückblieb.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Die Ermittler bitten um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher. Ein Foto der beschädigten BMW-Radkappe, die von seinem Wagen an der Unfallstelle zurückblieb, ist dieser Pressemitteilung beigefügt. Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer oder sein Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

