Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Wohnhausbrand in Naumburg: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 0:52 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5136254 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Brand.)

Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Straße "Oberer Kronbergweg" in Naumburg am gestrigen Dienstagabend haben die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle am heutigen Vormittag aufgesucht. Nach derzeitigem Sachstand gibt es keinerlei Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Durch das Feuer, das gegen 20 Uhr ausbrach, waren zwei Pkw und ein Carport zerstört sowie das angrenzende Holzhaus erheblich beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell