POL-KS: VW fährt gegen drei geparkte Autos: Vermutlich medizinischer Notfall beim Fahrer ursächlich

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am heutigen Freitagmorgen kam es gegen 10:35 Uhr an der Kreuzung Querallee/ Friedrich-Ebert-Straße zu einem Unfall, bei dem ein VW gegen drei geparkte Autos fuhr und schließlich zum Stehen kam. Passanten eilten sofort zu dem am Steuer sitzenden 75 Jahre alten Mann aus Warburg, der nach derzeitigem Ermittlungsstand während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Die kurz danach eintreffenden Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Für den 75-Jährigen besteht nach bisherigen Informationen Lebensgefahr. Auch seine im Fahrzeug sitzende Ehefrau, die einen Schock erlitt, wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, war der 75-Jährige mit dem VW von der Goethestraße kommend auf der Querallee unterwegs. Bereits kurz vor der Kreuzung stieß er gegen zwei am rechten Straßenrand geparkte Autos, bog dann nach links in die Friedrich-Ebert-Straße ab und blieb dort nach der Kollision mit einem weiteren Pkw stehen. Der VW war erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Unfallstelle für etwa eine Stunde voll gesperrt, wodurch es zu Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kam.

