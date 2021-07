Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brandereignis mit Gebäudeschaden in Bochum Hiltrop

Bochum (ots)

Am heutigen Freitag ist es zu einem Brandereignis an der Hiltroper Str. gekommen. Um 07:51 Uhr wurde der Löschzug der Hauptfeuerwache in Werne zu einem brennenden Motoroller alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein abgestellter Motoroller an einer Hausfassade in Vollbrand. Durch die starke Wärmestrahlung ist eine Fensterscheibe im Erdgeschoss geborsten und es kam zu einer Brandausbreitung auf das angrenzende Zimmer und die Dachkonstruktion. Durch den sofort eingeleiteten Löschangriff mit einem Strahlrohr unter Atemschutz konnte der Brand schnell gelöscht und ein weiterer Gebäudeschaden verhindert werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Hausfassade und der Dachbereich mit einer Wärmebildkamera auf weitere Schäden kontrolliert. Hierzu mussten Teile der Dachkonstruktion entfernt werden um mögliche Glutnester ausfindig zu machen. Abschließend wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüftern von Brandrauchresten befreit. Die Berufsfeuerwehr war mit insgesamt 19 Kräften vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 09:00 Uhr ohne Personenschaden beendet werden. Die Brandursachenermittlung hat die Polizei übernommen.

