Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Kleinst-Unfall mit Klein-Bus (11.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Klein-Bus hat sich gestern gegen 15 Uhr in der Hermann-Rupp-Straße ereignet. Eine 62-Jährige setzte mit einem mit Kindern besetzten Mercedes-Bus langsam in eine Gebäudezufahrt zurück, um dort ein Kind aussteigen zu lassen. Hierbei übersah sie einen VW Touran, der in der Einfahrt stand. Verletzte gab es durch den Zusammenstoß nicht. Am Bus der Verursacherin entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Den Schaden am VW Touran schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 5.000 Euro.

