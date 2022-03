POL-SE: Elmshorn - Mehrere Verletzte nach Reizstoffalarm in Gemeinschaftsschule

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es in der Gorch-Fock-Straße in Bad Segeberg zur Sachbeschädigung an drei Pkw gekommen, zu denen die Polizei nach Zeugen sucht. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde die jeweilige Motorhaube von drei in Höhe der Hausnummer 1 geparkten Pkw zerkratzt. Neben einem Golf Plus waren auch ein Opel Corsa und ein Skoda Fabia betroffen. Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der ...

mehr