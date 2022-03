Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Großalarm an einer Elmshorner Gesamtschule, mehrere Schülerinnen und Schüler mit Atemwegsreizung ins Krankenhaus befördert

Pinneberg (ots)

Datum: Dienstag, 22. März 2022, 11.57 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Koppeldamm +++ Einsatz: TH G XR1 (TH größer Standard mit Gefahrstoffenm, 07-10 verletzte)

Elmshorn - Am Dienstagvormittag meldeten Lehrkräfte aus einer Gesamtschule in Elmshorn mehrere betroffene Schülerinnen und Schüler, die über Atemwegsreizungen klagen, vier mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Einsatz begann um 11.57 Uhr. Im hinteren Gebäudetrakt der Gesamtschule am Koppeldamm meldeten mehrere Schülerinnen und Schüler Atemwegsreizungen und Husten. Die vor Ort anwesende Lehrkraft alarmierte die Einsatzkräfte. Rund 20 Schülerinnen und Schüler klagten zum Teil über Atembeschwerden. Einsatzkräfte von der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) sichteten alle Betroffenen, drei Notärzte, ein leitender Notarzt sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst übernahmen die weiteren Behandlungen. Vier Schülerinnen und Schüler mussten zur weiteren Versorgung in ein Pinneberger Krankenhaus transportiert werden, die übrigen wurden nach der Betreuung durch die Einsatzkräfte an die Schulleitung übergeben.

Die erst eintreffenden Einsatzkräfte nahmen einen Geruch wahr und evakuierten die rund 130 Schülerinnen und Schüler aus dem betroffenen Schulgebäude. Die Schulklassen aus den nicht betroffenen Gebäudeteilen verblieben in ihren Schulklassen. In enger Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr Elmshorn und dem Löschzug Gefahrgut vom Kreis Pinneberg wurden in dem betroffenen Schulgebäude unter Atemschutz Messungen durchgeführt. Die Messungen verliefen ergebnislos, sodass das Gebäude nach Belüftungsmaßnahmen wieder freigegeben werden konnte. Nach rund 1,5 Stunden konnten alle Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

FF Elmshorn: 26 mit 7 Fahrzeugen; LZG Pinneberg 25 mit 5 Fahrzeugen; KFV Pinneberg: 1 mit 1 Fahrzeugen; Rettungsdienst RKiSH: 5 RTW, 3 Notätzte, 1 ORGL, 1 LNA, 1 Pressesprecher; Polizei mit 2 Fahrzeugen

