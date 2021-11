Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Senior aus Laatzen leblos aufgefunden

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat (PK) Laatzen hat seit Montag, 08.11.2021, nach einem 86-Jährigen aus Laatzen-Mitte gesucht. Zuletzt wurde er am Abend des 07.11.2021 gesehen. Ein Fußgänger fand am Mittag des 09.11.2021 den Leichnam des Vermissten am Rande des Stadtgebiets Laatzen.

Der Polizei liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden, welches zum Tod des 86-Jährigen führte, vor.

Das zur ursprünglichen Meldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5068165) gehörende Foto wurde zur Wahrung des Datenschutzes gelöscht. /ms, nash

