Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Kfz-Anhängers

Einbeck (ots)

Einbeck / OT Wenzen (rod) Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21./22.04.2021, entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 10:30 Uhr einen auf einem umzäunten Baustellengelände an der B 64 abgestellten Kfz-Anhänger. Der Anhänger war u.a. beladen mit einem auffallend blauen Container mit diversen Elektrogeräten. Die Schadenshöhe wird mit ca. 12.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0.

