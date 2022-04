POL-PPMZ: Seniorin bestohlen

Mainz-Oberstadt (ots) - Am gestrigen Freitag kam es um 15:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Zebrastreifen in der Göttelmannstraße/Ecke Am Viktorstift. Eine 35-jährige Mainzerin fuhr mit ihrem Fahrrad über den Zebrastreifen. Am Fahrrad befestigt befand sich ein Kinderanhänger, in dem die 2-jährige Tochter der Frau saß. In diesem Moment fuhr ein 81-jähriger Mainzer mit seinem Auto auf den Zebrastreifen zu. Als ...

mehr