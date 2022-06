Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN vom 06.06.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Sonntag, 05.06.2022, um 14:50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem blauen Kleinwagen in Heilbronn-Böckingen die rechte Fahrspur der Abfahrt der Wilhelm-Leuschner-Straße zur Neckartalstraße in Fahrtrichtung Lauffen. Ein 17-jähriger Kradfahrer befand sich neben dem blauen Kleinwagen auf der linken Fahrspur dieser Abfahrt. Zeitgleich fuhr ein 35-Jähriger Lenker eines Pkw Ford Kuga mit angehängtem Pferdeanhänger auf der Durchgangsfahrbahn der Neckartalstraße. In dem Bereich, indem sich alle drei genannten Fahrspuren nebeneinander befinden, fuhr der Fahrer des blauen Kleinwagens rechts an dem Motorrad vorbei. Direkt vor diesem scherte er auf die Fahrspur des Kradfahrers ein. Hierdurch stürzte dieser und rutschte gegen das links neben ihm fahrende Gespann aus Pkw Kuga und Pferdeanhänger. Der unbekannte Fahrer des blauen Kleinwagens entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Sach- und Personenschäden zu kümmern. Der leichtverletzte Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Während sich der entstandene Sachschaden am Motorrad auf ca. 1.000 Euro beläuft, liegt dieser am Pkw Kuga bei ca. 500 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Tel. 07131 204060, zu melden.

