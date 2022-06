Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau-Fürfeld: Einbruch in ein Wohnhaus - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am Freitagvormittag unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus in Bad Rappenau-Fürfeld. Zwischen 8.15 Uhr und 12.25 Uhr begaben sich die Täter zu dem Haus in der Frankenstraße und öffneten gewaltsam die Terrassentüre. Anschließend betraten sie das Innere und durchsuchten das Gebäude. Die Diebe wurden fündig und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Eppingen: Mit 2,3 Promille einen Verkehrsunfall verursacht

In der Nacht auf Sonntag verursachte ein betrunkener 26-Jähriger mit seinem Auto einen Verkehrsunfall in Eppingen. Der Mann war gegen 0.30 Uhr mit seinem VW Golf in der Hauptstraße unterwegs. Hierbei kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in ein Gebüsch und prallte gegen einen Fahnenmast. Durch den Unfall entstand mindestens 1.000 Euro Sachschaden. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab 2,3 Promille. Daraufhin ging es für den 26-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Führerschein musste er an Ort und Stelle an die Polizeibeamten abgeben.

Bad Rappenau: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Freitag oder Samstag mit einem Fahrzeug einen Pkw in Bad Rappenau und flüchtete anschließend. Zwischen 7 Uhr am Freitag und 16 Uhr des Folgetages touchierte das unbekannte Gefährt den am Fahrbahnrand der Verdistraße geparkten Mercedes. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Ein weiterer Unfall, bei dem der Verursacher oder die Verursacherin gesucht wird, ereignetet sich zwischen Freitag, gegen 20 Uhr, und Sonntag, gegen 11 Uhr in Bad Rappenau. Der oder die Unbekannte prallte in der Richard-Wagner-Straße gegen einen VW Polo. Anstatt den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, flüchtete die Person mit ihrem Gefährt.

Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Ein 49-jähriger Radfahrer erlitt am Samstagmorgen Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn. Gegen 10 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pedelec die Großgartacher Straße. Im Bereich der dortigen Bahnhaltestelle kam der Mann zu Fall und verletzte sich. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Radler deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab mehr als 2,4 Promille. Der 49-Jährige musste zur medizinischen Versorgung seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Den Führerschein konnte der Mann nicht abgeben, da er keinen besitzt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn-Böckingen: Gegen Garagentor getreten - Zeugen gesucht

Rund 2.500 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person zwischen Sonntagabend und Montagvormittag in Heilbronn-Böckingen. Der oder die Unbekannte begab sich zwischen 18 Uhr und 11.30 Uhr zu dem Garagentor eines Hauses in der Leonhardstraße und trat mehrfach gegen dieses. Dadurch wurde das Tor beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Verdacht eines Straßenrennens

Zwei 20-Jährige stehen seit der Nacht auf Samstag in dem Verdacht ein verbotenes Straßenrennen in Heilbronn durchgeführt zu haben. Die beiden Männer waren jeweils mit ihren Autos, einem Mercedes und einem BMW, im Stadtgebiet Heilbronn unterwegs und befuhren die Fügerstraße in Richtung des Saarlandkreisverkehrs. Nach der Einmündung zur Kalistraße wendeten beide ihre Fahrzeuge über die durchgezogene Linie. Dabei prallten beide Autos zusammen. Insgesamt entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen die 20-Jährigen sich ein Straßenrennen geliefert haben, weshalb gegen diese ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf Sachschaden von rund 1.500 Euro bleibt die Besitzerin eines Seat Leon sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Freitag, zwischen 8 Uhr und 11.45 Uhr, gegen den Wagen gefahren ist. Die Frau hatte das Auto im Parkhaus der Experimenta in Heilbronn abgestellt. Als sie zurückkam, stellte sie die massiven Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Eine bislang unbekannte Person war vermutlich gegen den Wagen gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Heilbronn bittet nun unter der Telefonnummer 07131 74790 um Hinweise.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Zeuge nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht einen Zeugen, der möglicherweise einen Verkehrsunfall in Bad Friedrichshall-Jagstfeld beobachten konnte. Bereits in der Nacht auf den 2. Juni verunfallte ein 33-Jähriger mit seinem BMW in der Uhlandstraße. Direkt nach dem Unfall befand sich gegen 0.15 Uhr vermutlich ein Mann an der Unfallstelle, der dringend als Zeuge gesucht wird. Die Polizei bittet den Mann und weitere Zeugen des Unfalls, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 in Verbindung zu setzen.

Leingarten-Großgartach: Leblose Person aufgefunden - Zeugen gesucht

Seit vergangenem Donnerstag, 02. Juni 2022, ermittelt die Kriminalpolizei Heilbronn wegen einer Person, die leblos in Leingarten-Großgartach aufgefunden wurde. Bei der leblosen Person Mann mittleren Alters. Er wurde in einem Gartengrundstück n der Friedhofstraße zwischen der Feuerwehr und dem Friedhof aufgefunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird von einem Suizid ausgegangen. Der Mann konnte bisher noch nicht identifiziert werden, weshalb die Kriminalpolizei Heilbronn die Bevölkerung um ihre Mithilfe bittet.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - männliche Person, etwa 45 bis 55 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - normale Statur, circa 75 bis 85 kg - braune Augen - braungraue Haare, Stirnglatze - bekleidet war er mit einer kurzen, blauen Hose sowie einem gelben T-Shirt der Marke "Nike" mit einer roten Aufschrift. Zudem trug die Person schwarze Sandalen der Marke "Birkenstock" und graue Strümpfe.

Ist eine Person bekannt, auf welche die Beschreibung zutrifft? Wird eine entsprechende Person vermisst? Wurde zwischen dem 01.06. und dem 02.06.2022 in Leingarten, insbesondere im Bereich der Friedhofstraße, der beschriebene Mann gesichtet?

Personen die Angaben zu den Fragen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 in Verbindung zu setzen.

Schwaigern-Massenbach: Motorräder gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Montag vier Motorräder aus einer Firmengarage in Schwaigern-Massenbach. Die Diebe begaben sich gegen 1.30 Uhr zu der Firma im Gewerbering und öffneten gewaltsam eine Seitenwand der dortigen Garage. Aus dem inneren entwendeten die Täter vier Enduro-Motorräder im Wert von insgesamt circa 40.000 Euro. Die Diebstahlsermittlungen wurden aufgenommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Güglingen: Fahrzeugtür geöffnet ohne zu schauen- 13.000 Euro Sachschaden

Rund 13.000 Euro Sachschaden entstand am Montagnachmittag in Güglingen bei einem Verkehrsunfall. Um 13.30 Uhr prallte ein Ford Kuga gegen einen Seat Altea als nach dem Einparken die 72-jährige Beifahrerin des Seats die Türe einfach öffnete, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch hoher Sachschaden.

Lehrensteinsfeld: Zeugen einer Schlägerei gesucht

Auf dem Pfingstfest in Lehrensteinsfeld kam es am vergangenen Wochenende zu einer Schlägerei, bei der mindestens vier Personen verletzt wurden. Am Samstag, gegen 2.15 Uhr, gerieten circa 15 Personen im Beriech des Sportheims in der Mühlstraße aneinander. Die verbale Streitigkeit mündete in einer Schlägerei. Mindestens vier Personen wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Schlägerei, sich bei der Polizei zu melden. Das Polizeirevier Weinsberg nimmt unter der Telefonnummer 07134 9920 Hinweise entgegen.

Beilstein: Kind von Senior angesprochen - Zeugen gesucht

Die Polizei Heilbronn versucht aktuell herauszufinden, wie und weshalb ein Senior am Mittwoch in Beilstein ein Mädchen angesprochen und belästigt hat. Das Mädchen war zu Fuß in der Kelterstraße unterwegs und wurde gegen 13.15 Uhr im Bereich eines Eisverkaufsstandes von dem auf einer Parkbank sitzenden Herrn angesprochen und auch kurzzeitig festgehalten. Das Kind reagierte richtig und lief sofort nach Hause, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Die Identität des Mannes konnte bereits ermittelt werden. Um zu klären, wie sich der Sachverhalt genau abgespielt hat und was das Motiv des Mannes war, bittet die Polizei um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 07131 104-4444.

