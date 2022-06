Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Brandalarm in Flüchtlingsunterkunft (02.06.2022)

Engen (ots)

Am Donnerstagnacht hat ein Brandmelder in einer Flüchtlingsunterkunft auf der Straße "Am Bahnhof" einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 2.30 Uhr löste ein Melder in einer Abstellkammer aus bislang ungeklärter Ursache aus. Bei Eintreffen der Engener Wehr, die mit vier Fahrzeugen und 29 Mann ausgerückt war, stellten die Helfer lediglich noch Zigarettengeruch in dem Raum fest. Die Rettungskräfte wurden nicht benötigt und konnten zeitnah wieder abrücken.

