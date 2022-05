Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 33 Fahrzeugführer in Holzhausen II zu schnell unterwegs

Hille (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen an der Minderheider Straße in Holzhausen II hat die Polizei am Montagvormittag bei 33 Verkehrsteilnehmern Tempoverstöße festgestellt. In der Folge müssen 20 Fahrer mit einem Verwarngeld und 13 mit einer Anzeige rechnen. Insgesamt wurde innerorts bei erlaubten 50 km/h die Geschwindigkeit von 286 Fahrzeugen überprüft.

Besonders eilig hatte es an der Kontrollstelle offensichtlich der Fahrer eines Kleintransporters aus Rheinland-Pfalz. Der wurde ganze dreimal innerhalb von nicht einmal zwei Stunden von dem Blitzer erfasst. So fuhr der Mann um kurz vor zehn Uhr zunächst mit 65 km/h sowie später zweimal mit gemessenen 69 Stundenkilometern auf das Radargerät zu. Zudem bemerkten die Beamten, dass er ein Mobiltelefon am Steuer benutzt hatte. Ferner wurde ein Biker aus dem Mühlenkreis mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 37 Stundenkilometern als schnellster Fahrer des Tages gemessen.

