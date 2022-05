Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Spiegel abgetreten - Mehrere Autos beschädigt

Minden (ots)

Wegen Sachbeschädigungen wurden die Beamten am Montagmorgen um kurz nach 2 Uhr in die Klarastraße gerufen.

Vor Ort trafen die Polizisten auf einen Anwohner, der berichtete, laute Geräusche und Stimmen auf der Straße gehört und Personen gesehen zu haben. Als der Mann daraufhin an die Straße ging, bemerkte er abgetretene Außenspiegel an mehreren am Fahrbahnrand stehenden Autos und rief daraufhin die Polizei. Vor Ort konnten die Gesetzeshüter Beschädigungen an drei VW und einem Toyota feststellen und wenig später in der Schenkendorfstraße zwei tatverdächtige Jugendliche - einen Jungen (17) und ein gleichaltriges Mädchen - aus Minden antreffen. Gegen sie wurde wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung eine Anzeige gefertigt.

Bis zum Montagvormittag waren der Polizei keine weiteren beschädigten Fahrzeuge bekanntgeworden. Die Beamten wollten jedoch nicht ausschließen, dass man ihnen im Laufe des Tages weitere ähnliche Fälle meldet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell