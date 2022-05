Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Haus gerät vermutlich durch Blitzschlag in Brand

Hüllhorst (ots)

Das Gewitter des Donnerstagnachmittags mit Blitz und Donner hat vermutlich ein Einfamilienhaus in der Oberbauerschaft in Brand gesetzt. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr Hüllhorst konnte Schlimmeres verhindert werden. Trotz des Brandschadens ist das Haus zum Teil noch bewohnbar.

Den aktuellen Ermittlungen nach kam die Hausherrin gegen 18 Uhr nach Hause und wurde bereits von einem Nachbarn erwartet. Dieser äußerte die Vermutung, dass während der Abwesenheit ein Blitz in das Fachwerkhaus eingeschlagen war. Als die beiden sich im Gebäude umschauten, bemerkten sie im Obergeschoß im Bereich der Vertäfelung Brandgeruch. Umgehend alarmierten sie die Rettungskräfte in die Straße "Zur Bockhorst". Zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr aus den Hydranten der Oberbauerschafter Straße Wasser entnehmen, sodass die Polizei die Straße für rund anderthalb Stunden sperrte. Nach rund zwei Stunden war das Feuer samt Brandnestern gelöscht. Der Sachschaden wurde zunächst auf eine hohe fünfstellige Summe taxiert. Im Anschluss an die Brandbekämpfung nahmen die Ermittler der Polizei ihre Arbeit auf.

