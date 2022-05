Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos kollidieren auf Lübbecker Straße

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Autos wurde die Polizei Minden-Lübbecke am Donnerstag gegen 13.30 Uhr an die Lübbecker Straße gerufen.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei kaputte Pkws und deren Fahrerinnen (41, 45). Den Erkenntnissen nach hatte die 41-jährige Lübbeckerin mit einem Seat die Lübbecker Straße in Richtung Lübbecke befahren und geriet dabei aus ungeklärter Ursache in Höhe des WEZ-Marktes auf die Gegenfahrbahn. Auf der befand sich die 45 Jahre alte Frau aus Petershagen in einem Ford und wollte nach rechts auf den Parkplatz des Marktes einbiegen. In der Folge kollidierten beide Autos, der Ford schleuderte auf den Gehweg.

Während die 41-Jährige unverletzt blieb, brachte eine Rettungswagenbesatzung die andere Fahrerin ins Johannes Wesling Klinikum, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell