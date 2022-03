POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Daun (ots) - Am 27.03.2022 gegen 14:50 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun Personenkontrollen im Bereich des Stadtgebiets von Daun durch. Hier wurde ein 34-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Daun in der Bahnhofstraße in Daun kontrolliert. Der junge Mann fiel auf, weil er aktuell beim Konsum von illegalen Betäubungsmitteln in Form eines Joints festgestellt wurde. Gegen den jungen Mann wurde ein ...

mehr