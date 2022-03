POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Bikes, Zeugen gesucht!

Prüm (ots) - Am Sonntag, den 27.03.2022, wird der Polizei Prüm ein Diebstahl eines E-Bikes mitgeteilt. Bislang unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht vom 26.03.2022 auf den 27.03.2022 das E-Bike, welches auf einem Grundstück in der Straße "Roter Sandberg" in Prüm abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zur Tat/zu Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm ...

