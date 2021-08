Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Rollerfahrer kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

Laer (ots)

Ein 42-jähriger Rollerfahrer ist am Samstagmorgen (31.07.21) gegen 10.00 Uhr auf der Straße Borghof (L550) in Holthausen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er war mit seinem Roller in Fahrtrichtung Billerbeck unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 42-Jährige prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann aus Billerbeck schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 1300 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell