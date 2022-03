Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieseldiebstahl auf Autobahnrastplatz und Solidarisierungseffekt bei polizeilicher Maßnahme am ZOB in Bitburg

Bitburg (ots)

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag, wurde auf dem Autobahn-Rastplatz "Nimstal West" an der A 60 an einem polnischen Lkw Dieselkraftstoff gestohlen. Durch unbekannte(n) Täter wurden beide Kraftstofftanks am Lkw aufgebrochen und insgesamt ca. 1000 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg zu melden.

Am Sonntag, den 27.03.22 Uhr um 19:30 kam es zu einem polizeilichen Einsatz am ZOB in Bitburg, nachdem ein Busfahrer des ÖPNV einen "Schwarzfahrer" gemeldet hat. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Beschuldigten versuchte dieser zunächst zu fliehen. Der junge Mann konnte von den eingesetzten Beamten nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Anschließend "solidarisierten" sich am ZOB eine Gruppe von 5 Männern, indem sie die polizeiliche Maßnahme hinterfragten. Dabei taten sich ein 28-jähriger und ein 19-jähriger Mann besonders hervor und versuchten die Maßnahmen der Polizeibeamten zu stören. Unter Hinzuziehung von einer weiteren Funkstreife sowie der Androhung von Zwangsmitteln wurden den Personen ein Platzverweis erteilt, dem sie schließlich nachgekommen sind.

