Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0180 --Antänzer gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 23.03.2022, 19:40 Uhr

Zivilpolizisten und Einsatzkräfte von Polizei und Bundespolizei stellten am Mittwochabend im Steintor fünf Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 16 bis 18 Jahren. Sie hatten zuvor einem 40-Jährigen mit dem Antanztrick* eine Goldkette entwendet.

Schon gegen 19:10 Uhr war eine Gruppe von sechs Jugendlichen und Heranwachsenden Zivilfahndern der Bundepolizei am Hauptbahnhof aufgefallen. Einige von ihnen waren den Polizisten aus vorherigen Einsätzen aufgrund von Eigentumsdelikten bekannt. Sie informierten Einsatzkräfte der Polizei Bremen und folgten ihnen bis ins Steintorviertel. Vor einem Restaurant in der Straße vor dem Steintor traf die Gruppe auf den 40-Jährigen. Sofort umringten sie ihn und versuchten ihn, mit dem Antanztrick zu bestehlen. Als der Mann sich wehrte, kam es zu einer Rangelei in deren Folge ein 17-Jähriger ihm eine Goldkette von Hals riss. Die Zivilpolizisten und Einsatzkräfte schritten umgehend ein und stellten fünf der Täter. Die zum Teil minderjährigen Ausländer aus Marokko und Algerien wurden mit auf die Polizeiwache genommen, die Identitäten festgestellt und eine Anzeige wegen Raubes gefertigt. Eine anschließende Haftprüfung bei dem 17-Jährigen verlief negativ.

Die Polizei rät: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und tragen Sie weder Handy noch Portemonnaie lose in der Hosentasche. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Zeigen Sie Unbekannten nicht Ihr Handy. Die Frage nach der Uhrzeit könnte ein Trick sein, um einen Diebstahl oder Raub vorzubereiten. Weitere Verhaltenstipps finden Sie unter www.polizei.bremen.de.

*Der Antanztrick ist eine Form des Trickdiebstahls: Der Taschendieb begrüßt das Opfer überschwänglich, klatscht es ab und nimmt es in den Arm, um mit ihm zu tanzen oder stellt sein Bein zwischen das des Opfers, um ihm einen Fußballtrick zu zeigen. Diese Unachtsamkeit nutzt der Taschendieb oder ein Komplize aus, um Wertsachen zu entwenden. Leichtes Spiel haben die Täter bei alkoholisierten Personen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell