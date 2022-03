Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Erneut mehrfach Diebstähle von Geldbörsen

Schwerin (ots)

In den Vormittagsstunden des 09.03.2022 wurden der Schweriner Polizei gleich vier Diebstähle von Geldbörsen angezeigt. Tatorte sind in allen Fällen Discountmärkte im gesamten Stadtgebiet. Der oder die Täter nutzen günstige Situationen aus um an die Geldbörsen zu gelangen. Völlig unbemerkt werden die Geldbörsen aus Handtaschen, Einkaufsbeutel oder Gesäßtaschen gezogen. Dabei stellen auch verschlossene Reißverschlüsse kein Hindernis dar. Der Diebstahl wurde dann erst beim Bezahlen der Ware an der Kasse bemerkt. Neben dem Verlust von Bargeld, ist auch meist der Verlust von Ausweisen und anderen Dokumenten sowie Geldkarten zu beklagen. In einem Fall wurde mit der entwendeten EC-Karte Bargeld am Geldautomaten abgehoben. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei auf die Gefahren beim Einkauf aufmerksam machen und bittet um Beachtung folgender Hinweise: - nur so viel Bargeld mitnehmen, wie benötigt wird - vermeiden Sie beim Bezahlen fremde Einblicke in Geldbörsen oder Brieftasche - sein Sie in jedem Gedränge besonders aufmerksam; achten Sie ganz bewusst auf Taschendiebe - verteilen Sie Geld, Kreditkarten, Handy Schlüssel und Papiere auf verschlossene Innentaschen der Bekleidung - Brustbeutel, Gürteltaschen, Geldgürtel oder am Gürtel angekettete Geldbörsen nutzen - Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm geklemmt tragen - Handtaschen nicht an Stuhllehnen hängen oder unbeaufsichtigt abstellen - beim Einkaufen die Geldbörse nicht oben in die Einkaufstasche, -korb oder -wagen legen

