Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an Haus und Auto

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie ein Zeuge am Mittwochvormittag mitteilte, beschädigten Unbekannte ein Wohnhaus sowie einen abgeparkten Pkw VW am Lohmberg in Stadtroda. Der oder die Täter brachten eine klebrige Substanz, vermutlich Epoxidharz, sowohl an die Hauswand nebst Fenster und Rolladenverkleidung, als auch an dem neben dem Haus stehenden Pkw an. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zum Verursacher liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell