Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Jena (ots)

Ein Zeuge informierte in den frühen Abendstunden am Mittwoch über eine Sachbeschädigung. Eine unbekannte, vierköpfige Personengruppe hielt sich vor einem Backwarengeschäft in der Grietgasse auf. Eine Person aus der Gruppe schlug dann mit einem Kleiderständer mindestens vier Mal gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes, sodass diese beschädigt wurde. Als ein Zeuge die Gruppe ansprach, entfernte diese sich in Richtung Lödbergraben. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde eine weitere Sachbeschädigung bekannt. Unbekannte beschädigten eine Glastür am Paradiesbahnhof. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell