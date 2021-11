Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorbildlich reagiert

Apolda (ots)

Am 10.11.2021, 11:45 Uhr kam es in Apolda, Hermstedter Straße zu einem sogenannten Kleinunfall. Eine 27jährige Seat-Fahrerin war beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen vor ihr stehenden Pkw Renault gefahren, so dass an diesem ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Sie zeigte dies daraufhin selbst bei der Polizei an.

